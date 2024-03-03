В ночь на 3 марта ВСУ пытались атаковать Россию несколькими десятками беспилотных летательных аппаратов. В настоящий момент известно о 38 сбитых средствами противовоздушной обороны БПЛА.

В Минобороны РФ сообщили, что все дроны, используемые ВСУ, были уничтожены над Крымским полуостровом. Ранее о хлопках в небе над городом писали жители Феодосии.

В последнее время Киев снова активизировал атаки на российские регионы на фоне панического бегства ВСУ на фронте. На днях ракеты Storm Shadow использовались для удара по Крымскому мосту, но были уничтожены системой ПВО, также удары наносились по Брянской и Белгородской областям. Долетели БПЛА и до Санкт-Петербурга, в Сети появлялись сообщения об их уничтожении над Финским заливом.