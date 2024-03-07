После гибели в автокатастрофе Луи и Хермиен Кетцер в 2020-м году их наследники распродали коллекцию раритетных автомобилей. Однако во время продажи наследных земель был обнаружен заброшенный ангар с десятками неучтенных раритетных автомобилей. Об этом в своем материале сообщает портал Auto Week.

В ангаре известного в Южной Африке коллекционера раритетных автомобилей «дядюшки Луи» были обнаружены десятки раритетных автомобилей, преимущественно модели Mercedes-Benz 60-х и 70-х годов выпуска. Неожиданная находка была обнаружена, когда наследники состояния Луи Кетцера решили выставить на продажу его недвижимость в Южной Африке.

В нескольких старых ангарах хранились раритетные автомобили. По словам представителя аукционного дома Creative Rides Джоффа ван Реенена, площадь обнаруженных ангаров с раритетными автомобилями составляет примерно три теннисных корта. В настоящий момент автомобили начали готовить к торгам на аукционе.