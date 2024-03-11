Артиллерийские расчеты ВДВ группировки ВС РФ «Днепр» потопили лодки с вражеским десантом, пытавшимся форсировать реку под Херсоном. Удары по противнику наносились гаубицами «Гиацинт-Б», сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Точным огнем по заданным координатам разведанных целей и пристрелянным участкам местности на воде были уничтожены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с десантом ВСУ у правого берега Днепра, готовившихся к отплытию», – говорится в сообщении военного ведомства.

Огонь 152-мм артиллерийских установок корректировал разведывательный БПЛА. Также он фиксировал поражение вражеских целей. В результате попытка форсирования Днепра десантом ВСУ была пресечена, противник понес потери.