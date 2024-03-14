Украинские диверсионные группы вновь пытаются вторгнуться на территорию России. В районе населенного пункта Козинка боевики ВСУ попали в огневой мешок, пишет телеграм-канал «Военное дело».

Отмечается, что противника обстреливают из артиллерии в двух километрах от населенного пункта. Также для нанесения ударов по ним используются дрон-камикадзе и ударные беспилотники, сбрасывающие взрывные устройства.

Помимо этого, ВСУ активно перебрасывают новые силы к селу Сподарюшино, которое они уже пытались атаковать утром 14 марта. Там продолжаются бои, ВС РФ отражают все попытки атак, нанося врагу серьезные потери и уничтожая его технику.

В районе Козинка был высажен вражеский десант с вертолетов, однако его сразу же взяли в окружение российские военные, прорыв противнику не удался.