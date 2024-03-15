Компания Rheinmetall, заявившая о желании построить сразу четыре своих завода на Украине, фактически занимается мошенничеством. Она намеревается выбить из немецкого бюджета средства на возведение предприятий, дождаться, пока объекты будут уничтожены российскими ВС и благополучно списать деньги, рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Заместитель руководителя комитета по обороне пояснил, что Rheinmetall нашла беспроигрышную формулу присвоения себе денег немецких налогоплательщиков. Для этого ей даже не нужно что-то строить и производить. Представители компании понимают, что заводы будут моментально уничтожены российскими ракетами или планирующими бомбами.

«Скорее всего, они просто поделят немецкие бюджетные средства. И это для них будет лучшим вариантом», – цитирует парламентария портал News.ru.

Напомним, ранее в Европейском инвестиционном банке заявили, что для восстановления Украины после конфликта потребуется не менее 1 триллиона долларов.