Думский депутат А. Журавлев прокомментировал новости о том, что в зоне СВО сгорел уже не один американский танк Abrams.

Первый зампред думского комитета по обороне уверен, что на любой танк у русского солдата найдется снаряд или дрон. При этом снаряды и дроны стоят в тысячи раз дешевле танков, но в руках опытных бойцов ВС РФ они превращаются в грозное оружие.

Депутат напомнил, что за неделю только под Авдеевкой сгорело три Abrams. Четвертой в копилку российских бойцов можно добавить штатскую машину разминирования М1150 на базе Abrams.И каждый раз российские бойцы действовали по отработанной на первом «американце» схеме – били дронами, а затем добивали из РПГ.

Всего украинцы получили от США 31 танк Abrams, напомнил Журавлев. Они долго берегли дорогущие машины, но за первую неделю с момента переброски на фронт потеряли сразу три американских танка.