Массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам ВСУ в Харькове может свидетельствовать о подготовке Вооруженных сил Российской Федерации к наступлению на данном направлении. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, впервые за долгое время после ракетного удара со стороны ВС РФ Харьков остался без интернета. Данный факт может свидетельствовать о подготовке российских войск к проведению наступательной операции на данном направлении.

«Необходимо продолжить уничтожение оборонных заводов и фабрик Украины, пока вовсе не лишим ВСУ боеприпасов. Их недостаток, поверьте, уже и так ощущается на ЛБС», – заявил депутат.

Напомним, что в ночь на 22 марта ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по военным и энергетическим объектам на территории Украины. Жители Запорожья опубликовали в социальных сетях кадры с моментом попадания крылатых ракет по ДнепроГЭС.