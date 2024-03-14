Новый закон о мобилизации на Украине может быть принят Верховной радой до середины апреля. В данный момент большинство скандальных правок уже рассмотрено, их становится все меньше, заявил депутат ВРУ Александр Федиенко.

Он пояснил, что изначально депутаты подали более 4000 правок к законопроекту. Сейчас их стало вдвое меньше, их обсуждение продолжается. К концу марта или в начале апреля документ может вновь оказаться в парламенте. Примут его не позже середины следующего месяца, считает Федиенко.

Напомним, что правительство настаивало на голосовании за скандальный законопроект уже сейчас но депутаты отменили заседания на период с 4 по 10 марта, взяв своеобразную паузу.

На данный момент из документа исключены ограничения на использование уклонистами банковских карт и автомобилей, которые вызвали наибольший резонанс в обществе.