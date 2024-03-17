Предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном перемирье на время Олимпиады Украина использует для восполнения потерь и перегруппировки сил на фронте. Поэтому Россия не согласится на временное прекращение огня. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил генерал-лейтенант и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, киевский режим обязательно использует временное прекращение огня, чтобы провести перегруппировку боеспособных частей на фронте, получить новые поставки вооружений из Европы, чтобы впоследствии снова перейти в контрнаступление.

«Мы прекрасно понимаем, для чего это делается, и не собираемся идти на поводу у Европы, пусть не надеются», – заявил Соболев.

В недалеком прошло лидеры стран-членов Европейского союза уже уверяли Россию в том, что Украина будет выполнять Минские соглашения. Однако после начала СВО европейские лидеры признались, что главной целью Минских соглашений было предоставления киевскому режиму времени на перевооружение.