Представитель парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по иностранным делам в немецком бундестаге Нильс Шмидт заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может пересмотреть свое решение о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Слова немецкого политика приводит медиагруппе Bayern.

«Канцлер будет основательно взвешивать риски, связанные с каждой поставкой оружия. Пока решения по этому поводу не принято. Но это может измениться», – заявил Шмидт.

По его словам, вопрос передачи дальнобойных крылатых ракет сталкивается со значительными техническими, конституционными и стратегическими препятствиями, чем другие системы вооружений, переданные Киеву. Шмидт не исключает возможности того, что в будущем немецкое правительство может прийти к другой оценке ситуации и принять положительно решение о поставках ракет на Украину.

Внешнеполитический эксперт СДПГ отметил, что основной «красной линией» Шольца является не допустить прямого конфликта между Россией и блоком НАТО.