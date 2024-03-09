Украинский парламентарий Марьяна Безуглая, которая ранее требовала уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, прокомментировала решение военно-врачебной комиссии об освобождении генерала от службы по инвалидности второй группы.

Скандальная депутат Рады напомнила, что и Залужный, и начальник Генштаба Шаптала, освобожденный по той же причине, ранее выступали против увольнения из армии военнослужащих со 2 и 3 группами инвалидности. Безуглая поинтересовалась, почему их позиция изменилась сейчас.

Также она задалась вопросом, почему украинской армией руководили непригодные к службе люди.

Заявления Безуглой спровоцировали бурное обсуждение в Сети. В кратчайшие сроки под ее постом появилось 800 комментариев. И это при том, что оставлять их могут исключительно друзья.