Очередной вызов для России со стороны Североатлантического альянса – появление боевой авиации НАТО в небе над Черным морем. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

«Появление “Тайфуна”, впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, это вызов, проверка нас “на слабо”», – сообщил Ивлев.

По его словам, военно-промышленный комплекс западных стран в настоящий момент работает на обеспечение вооружением и боеприпасами киевского режима с целью максимально ослабить Россию. При этом появление боевой авиации в небе над Черным морем является публичным вызовом со стороны Запада. Частота таких провокаций со временем будет только увеличиваться.

Ивлев подчеркнул, что российские летчики готовы к любому развитию ситуации и без колебаний выполнят приказ на уничтожение противника в случае необходимости.