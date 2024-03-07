Депутат Госдумы Анатолий Вассерман признал, что сильно ошибся в прогнозах относительно специальной военной операции. Он предполагал, что СВО продлится всего 4 дня, но все оказалось иначе. Эрудит пояснил, что причина кроется в терроре, который киевский режим длительное время применял, чтобы удерживать русские города Украины вдали от РФ.

Также депутат сделал прогноз об окончании специальной военной операции. Он пояснил, что сейчас уже не может даже примерно сказать, когда закончится СВО. Но то, что в ее рамках Россия не станет брать Краков – это однозначно.

Напомним, что Киев и США постоянно угрожают Европе «нападением РФ» после того, как она одержит победу на Украине. Но эти «страшилки» нужны лишь для выманивания у ЕС еще больше денег на оружие для ВСУ.