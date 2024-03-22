Разрушение ряда объектов энергетической инфраструктуры на Украине – это удар возмездия за обстрелы Белгорода, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он отметил, что населению Украины давно пора понять, что Россия наносит такие удары только в ответ за атаки на мирное население. И в дальнейшем они будут лишь усиливаться, если до преступного киевского режима Зеленского не дойдет необходимость капитулировать.

Ранее украинское Минэнерго заявило о повреждении двух ТЭЦ в Харькове, энергетических объектов в Виннице, Одессе, Хмельницком и Запорожье. На ДнепроГЭС, которая по мнению экспертов, выведена из строя, вспыхнул пожар, во многих городах страны отключили свет, воду и отопление.

Также взрывы гремели в Киеве и Сумах, известно о частичном отключении электричества в Кропивницком.