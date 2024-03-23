Террористический акт в Крокус Сити Холле так или иначе связан с Украиной, как и другие подобные события. Поэтому специальная военная операция может завершиться значительно быстрее, считает депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.

Он пояснил, что теракт с большим количество жертв вызовет еще большее озлобление у российских военнослужащих. Они захотят поквитаться с противником и сделают это максимально быстро и жестко.

Напомним, ранее корреспондент РИА Новости, находившийся в Крокус Сити Холле, рассказал о как минимум троих террористов. Они ворвались через партер и открыли огонь по беззащитным людям в упор. Также они бросали зажигательные боезаряды, которые спровоцировали сильный пожар в здании.

На данный момент известно уже о 133 погибших во время теракта. Информация все еще дополняется по мере разбора завалов.