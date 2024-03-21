Запад упрямо не реагирует на попытки Украины атаковать атомные электростанции чем поощряет ее для нанесения новых безумных ударов, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Так первый зампред комитета по международным делам прокомментировал атаку ВСУ на Курскую АЭС.

Киев увеличивает количество терактов, причем делает это исключительно для политического резонанса. Совершенно не раздумывая над тем, что катастрофа на АЭС нанесет серьезный вред не только РФ, но и самой Украине, и другим странам. При этом Запад игнорирует подобные атаки, из-за чего украинская сторона чувствует полную безнаказанность.

«Никакой реакции Запада практически мы не наблюдаем, поэтому они чувствуют безнаказанность с той стороны, это подталкивает к безрассудным действиям», — цитирует депутата портал «Лента.ру».

Ранее Киев попытался ударить по Курской АЭС зенитной ракетой С-200 и пятью дронами, однако атаку удалось отразить.