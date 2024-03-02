Запись беседы высокопоставленных военнослужащих Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту была опубликована с одной лишь целью – заблокировать поставки на Украину крылатых ракет Taurus. Такое заявление сделал немецкий депутат Антон Хофрайтер из партии «Зеленые».

Он заявил, что запись сделана российскими спецслужбами. Именно они ее и обнародовали, чтобы Германия не отправила на Украину дальнобойное ракетное вооружение.

Напомним, ранее политолог Александр Рар предположил, что запись опубликовали в Сети представители спецслужб Великобритании и Франции. Они хотели отомстить канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за принципиальную позицию по поставкам оружия на Украину. Кроме того, им не понравилось, что Шольц случайно проговорился о наличии на украинской территории натовского спецназа, направленного туда Парижем и Лондоном.