Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дело агента СБУ Сергея Карамзина, готовившего теракт в Московской области, будет рассмотрено Вторым Западным окружным военным судом в закрытом режиме. Причина этого – наличие в уголовном деле украинского террориста секретных документов.

В пресс-службе суда рассказали агентству ТАСС, что судебное разбирательство уже стартовало. На 11 марта назначено следующее заседание для рассмотрения дела по существу.

Среди обвинений, предъявленных 46-летнего украинскому резиденту – незаконное изготовление взрывчатки, обучение проведению диверсий и создание диверсионной группы, членство в террористической организации и подготовка теракта на территории Московского региона.

Также обвиняемый по заданию кураторов совершил две диверсии – он поджог шкафы централизации и автоматической блокировки на перегоне Подольск-Гривно.