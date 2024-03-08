Дело агента СБУ Сергея Карамзина, готовившего теракт в Московской области, будет рассмотрено Вторым Западным окружным военным судом в закрытом режиме. Причина этого – наличие в уголовном деле украинского террориста секретных документов.

В пресс-службе суда рассказали агентству ТАСС, что судебное разбирательство уже стартовало. На 11 марта назначено следующее заседание для рассмотрения дела по существу.

Среди обвинений, предъявленных 46-летнего украинскому резиденту – незаконное изготовление взрывчатки, обучение проведению диверсий и создание диверсионной группы, членство в террористической организации и подготовка теракта на территории Московского региона.

Также обвиняемый по заданию кураторов совершил две диверсии – он поджог шкафы централизации и автоматической блокировки на перегоне Подольск-Гривно.