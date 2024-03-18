Украинские боевики могут сооружать сколько угодно «зубов дракона» для обороны Одессы и минировать территории вокруг них. Это им все равно ничего не даст, считает военный аналитик Василий Дандыкин.

Он пояснил, что у России имеется спецтехника, которая поможет преодолеть фортификации врага и взять Одессу под контроль. Также в распоряжении ВС РФ есть машины для разминирования, позволяющие проделывать походы в минных полях и прорывать самую сложную оборону.

«Это попытки создания массированных заграждений, «зубы дракона», закапывают бетонированные капсулы, но все это преодолимо. Это создаст определенные неудобства для наших войск, но не поможет ВСУ удержаться. Для этого есть специальные машины разграждения, наносятся удары артиллерией, перед этим проводят минирование. Вся полоса насмерть заминирована, но для этого у нас есть система «Земледелие», постановки минных заграждений», — рассказал эксперт порталу News.ru.

Напомним, что именно минные поля и «зубы дракона» в сочетании с использованием артиллерии и авиации помоги ВС РФ сорвать контрнаступление ВСУ.