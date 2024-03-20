Возрождением Днепровской флотилии российское военное командование открывает новый этап проведения спецоперации, считает военный эксперт В. Дандыкин.

20 марта министр обороны С. Шойгу сообщил о намерении возродить Днепровскую флотилию. В годы ВОВ она выполняла широкий спектр задач, в том числе по десантированию советских солдат и поддержке их продвижения.

По словам Дандыкина, воссоздание речной флотилии требуется не только для проведения операций в «санитарной зоне», о которой говорил Владимир Путин. Корабли Днепровской флотилии сыграют важнейшую роль при освобождении территорий Запорожской и Херсонской областей, сказал эксперт в беседе с МК.

Вероятно, в ее состав войдут малые речные артиллерийские суда, вооруженные «Градами», а также расчеты ПВО, бронекатера и тральные подразделения для проведения разминирования Днепра, сообщил Дандыкин.