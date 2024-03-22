Военный эксперт В. Дандыкин предположил, какого ответного шага следует ждать от киевского режима после разрушения ДнепроГЭС, а также ударов ВС РФ по военным аэродромам, рембазам бронетехники, центрам принятия решений, складам с дронами и БЭК.

Эксперт напомнил о прежних попытках киевского режима атаковать Крымский мост. Но если раньше атаки осуществлялись при помощи безэкипажных катеров, то теперь ВСУ могут использовать крылатые ракеты. Дандыкин сказал, что ВС РФ «сделали выводы давно», поэтому готовы встретить врага во всеоружии.

В комментариях ударов возмездия, которые российская армия нанесла по вражеским объектам 22 марта, Дандыкин сказал репортерам NEWS.ru, что киевский режим продолжит «пакостить».

Так как на фронте Киеву похвалиться перед Западом нечем, он атакует мирное население Белгородской и Курской областей, а также гробит элитных боевиков в попытках диверсий на российские территории. Если все эти «пакости» продолжатся, то и новые удары возмездия от ВС РФ не заставят долго ждать.