Жительница США несколько лет прожила в доме и не знала о секретной комнате. Но когда к ней переехал возлюбленные, они решили сделать ремонт в доме. В частности, американка решили сделать перепланировку в кладовке, поэтому они выбили одну из перегородок. Историю об обнаружении тайной комнаты опубликовало издание Daily Mirror, ссылаясь на рассказ дочери женщины в TikTok (заблокирован на территории РФ).

«Мама сломала стену в кладовке, и там оказалась целая новая комната, которую так и не достроили», – рассказала девушка.

Почему прежние хозяева решили замуровать целую комнату, американка так и не смогла узнать. Пользователи TikTok оставили массу комментариев, в которых были всевозможные предположения, почему комната оказалась замурованной.

Один из комментаторов написал, что явно есть причина, почему эта комната оказалась спрятанной от посторонних глаз. «Никто не смотрел «Дом на холме» что ли?», – задался он вопросом.

Другие пользователи в шутку писали, что эта комната является «входом в Нарнию», а некоторые посетовали на то, что им ни разу не удавалось обнаружить дополнительную комнату у себя в доме.