Бьянка Цензори может оказаться за решеткой за то, что забыла надеть под прозрачные колготки нижнее белье, и в таком виде вышла на улицу.

Британский таблоид Daily Mail пишет, что новый шокирующий выход жена рэпера Канье Уэста совершила 28 февраля. 29-летняя Бьянка возвращалась в парижский Ritz вместе с супругом, надев то, до чего смогла дотянуться, или на что хватило сил. Она набросила на голое тело шубу и натянула прозрачные колготки, не слишком заботясь о том, что трусов под ними нет.

По французским законам за демонстрацию на публике прелестей Цензори в лучшем случае отделается штрафом в €15 тыс. В худшем – ближайший год она проведет в тюрьме.

Это не первая эпатажная выходка супруги Канье Уэста. Ранее она уже выходила в свет в дождевике на голое тело. Даже бывшая жена Ким Кардашьян потребовала, чтобы Канье заставил Бьянку прикрываться. Хотя бы в присутствии детей.