Британское оборонное ведомство отмечает падение международной репутации страны на фоне недостаточной поддержки Вооруженных сил Украины. При этом на первое место в обеспечении Киева вооружениями выходит Германия и Франция. Об этом в своем материале со ссылкой на собственный источник в Минобороны Великобритании сообщает издание Daily Mail.

Высокопоставленный источник издания отмечает, что союзники Британии в Европейском союзе «отрекаются от сотрудничества с Лондоном» на фоне недостаточной политической и военной поддержки Киева. При этом репутация Британии на международной арене резко упала с 2022 года на фоне провалов ВСУ на фронте.

Тем временем Киев стал полагаться на Францию, Германию и страны Скандинавии, как на более близких союзников по сравнению с Великобританией. Украинское общество и вовсе «разочаровалось в поддержке Лондона», а Германия начала заявлять о том, что Британия могла бы делать больше в вопросе поддержки Украины.