Британское издание Daily Express опубликовало необычный рассказ, как рассерженная девушка решила странным образом отомстить своему бывшему жениху за причиненную ей обиду. Пользовательница TikTok по имени Джейми рассказала, что она поймала своего парня на лжи и изменах, что привело к разрыву их отношений. Девушка затаила сильную обиду на экс-возлюбленного, так как не ожидала с его стороны такого предательства. Поэтому она решила сделать ему хоть какую-то пакость.

Джейми рассказала своим подписчикам, что спрятала в доме своего бывшего замороженную рыбу. По ее словам, этот способ мести достаточно безобидный и не является противозаконным. Однако его последствия доставят много неприятностей.

Многих пользователей восхитил способ мести Джейн. Они выразили одобрение, ведь согласны, что мужчина обошелся с ней очень скверно. Некоторые подписчики даже написали свои способы мести.