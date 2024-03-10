Американский телеканал CNN сообщает, что у ВСУ значительно увеличились потери после того, как ВС России начали применять авиационные бомбы ФАБ-1500. Отмечается, что удары 1.5-тонными снарядами «превращают в руины» укрепленные позиции украинской армии. Именно благодаря ФАБ-1500 российским войскам удалось взять такой мощный укрепрайон ВСУ, как Авдеевка, сообщает автор материала.

Немецкий журналист Юлиан Репке дал высокую оценку российским бомбам с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), применяемым в зоне проведения спецоперации. По словам Репке, за счет оснащения навигационной системой ГЛОНАСС и наличием складных крыльев, привычные свободнопадающие бомбы обрели высокую точность попадания.

Ранее сообщалось, что экипажами Су-34 был нанесен удар по украинским оборонительным сооружениям на Авдеевском направлении при помощи авиабомб ФАБ-1500. Была поражена живая сила и техника противника.