Российские FPV-беспилотники вызывают зависть у боевиков ВС Украины. Об этом американскому телеканалу CNN рассказал украинский военнослужащий с позывным «Кокос».

Он отметил, что русские беспилотники с видом от первого лица удобно управляются игровой гарнитурой и наносят мощные удары как по технике, так и по живой силе. Украинским же военным приходится печатать комплектующие для кустарных БПЛА на 3D-принтере.

Сам принтер, рассказали журналисты, жужжал на заднем плане во время съемки сюжета.

Военнослужащий «Сэйнт» добавил, что ВС РФ получают беспилотники, изготовленные из алюминия, а вот украинцам приходится использовать ненадежные аппараты из пластика, сделанные на скорую руку и по качеству сильно проигрывающие российским.