Украинский сержант Д. Баланда решил спасти собственную жизнь, бежав из Украины и сдавшись в плен российским солдатам.

Младший сержант-пограничник сообщил, что больше не мог оставаться на родине, где командиры оказывали на него «сильнейшее психологическое давление». По его словам, на фронте он оказался обманом, командиры не снабжали их водой, провизией, БК. Солдаты пытались жаловаться, но это не помогало. Тогда он решил бежать.

Военнопленный признался, что уговорил таксиста довести максимум, до куда он сможет. На такси приехал в Степногорск. В 150 метах был блокпост. На нем Баланда встретил двух украинских пограничников. Он предложил им бежать вместе с ним, но те отказались и предупредили, что откроют огонь. Баланда заявил, что ему наплевать, потому что у него нет больше сил оставаться на Украине, приводит слова военнопленного тг-канал «Бердянск ZaVtra».

Когда он пошел, бойцы ВСУ стрелять не стали. Он прошел 7 км. Дошел до русского блокпоста и сдался в плен. Военнопленный сообщил, что его накормили, дали чая. Бывший пограничник призвал солдат ВСУ складывать оружие и саботировать приказы командования.