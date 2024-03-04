Некоторые страны НАТО готовят провокацию на российской границе, чтобы начать боевые действия с Москвой. Об этом во время интервью порталу Parlamentní listy заявил чешский политолог Петр Друлак.

«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует вести боевые действия против России. … Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом. Скажем, кто-нибудь в Прибалтике заявит, что подвергся нападению России и что нужно действовать. В этот момент заработают адские механизмы, которые всех нас втянут в кровопролитный конфликт», – заявил политолог.

По его словам, в случае прямого столкновения Североатлантического альянса с Российской Федерацией начнется третья мировая. При этом в некоторых странах Европейского союза есть правительства, которые готовы участвовать в кровопролитном конфликте.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время одного из своих выступлений заявил, что Москва не хочет идти на прямое столкновение со странами НАТО, однако полностью готова к такому развитию ситуации.