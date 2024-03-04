Украинские войска в последние дни все чаще наносят удары по Энергодару. Они не бьют точно по Запорожской атомной электростанции, однако снаряды и дроны попадают в непосредственной близости от нее. По мнению директора ЗАЭС Юрия Черничука, связано это с приближающимися выборами президента России.

«Частота воздействий боевых средств противника [растет]. Частота воздействий и БПЛА, и прилет [1 марта] артиллерийских снарядов на город — это действительно факт. Одну из причин могу сказать — это предстоящие выборы президента РФ. Элемент запугивания такой», – высказал свое мнение директор.

Также он добавил, что угроза новых ударов есть, она никуда не делась, так как противник находится всего в пяти километров от Энергодара. ВСУ могут продолжить обстрелы города, чтобы запугать местное население перед выборами.

Напомним, выборы будут проведение в период с 15 по 17 марта. На пост президента России претендуют действующий глава государства Владимир Путин, а также Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.