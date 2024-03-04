Самый технологичный и современный танк Вооруженных сил Российской Федерации Т-14 «Армата» не применяется для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции из-за своей дороговизны. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит. Но “Армата”, она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать», – заявил Чемезов.

По его словам, для выполнения боевых задач в зоне СВО намного выгоднее и эффективнее применять танки Т-90М «Прорыв». Бронемашина является основным боевым танком Вооруженных сил Российской Федерации и поставляется зарубеж.