Еще четыре страны последовали примеру Британии, ФРГ, Латвии и США, предупредив своих граждан, находящихся в России, об «ухудшении ситуации с безопасностью».

Со ссылкой на американское посольство, чехов, шведов, корейцев и канадцев, находящихся в России, и особенно – в Москве, предупредили о высоких рисках терактов. Посольство Чехии в Москве призывает граждан своей страны во время пребывания в крупных городах России «проявлять максимальную осторожность», в том числе избегать массовых мероприятий и больших столпотворений.

Аналогичные призывы к иностранцам в России ранее опубликовали американские, британские, немецкие и латвийские власти. В релизе посольства США говорится, что теракты в российской столице ожидаются в ближайшие 48 часов. Москва подобные предупреждения оставила без комментариев.