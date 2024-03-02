Бывший сотрудник «Гугла» назвал свое рабочее место «эхо-камерой»

По словам экс-программиста Google, его уволили за откровенные высказывания о политике и консервативные взгляды. Источник: Fox News.

Работая в корпорации Alphabet Inc. инженер-программист попытался выступить против корпоративной культуры технологического гиганта вскоре после запуска нового ИИ Gemini, вызвавшего резкую критику в отношении своей большой языковой модели (LLM).

В эксклюзивном интервью для FOX Business Майк Вакер, проработавший в «Гугл» с 2014 по 2019 год, сообщил, что недостатки этой корпорации лежат значительно глубже, чем сам алгоритм, который привел к тому, что его чат-бот Gemini AI генерировал исторически «пробужденные» и неточные изображения.

«ИИ больше напоминает на человека. Но, с другой стороны, он более восприимчив к предубеждениям людей, обучающих эту систему», – объяснил Вакер. «Проблема эхо-камеры существовала на протяжении долгого времени, но введение ИИ действительно усилил ее».

Вакера уволили из Google, по его мнению, за откровенные высказывания об американской политике и свои консервативные взгляды. Он вел республиканский информационный бюллетень, который во время его работы в корпорации стал объектом нескольких жалоб со стороны отдела кадров.

Территория «правильных» мнений

Инженер-программист описал враждебную среду на рабочем месте, в которой поддерживались прогрессивные взгляды, тогда как консервативные точки зрения наказывались. В итоге эта среда проявилась в продуктах «Гугла».

«Если вы консерватор или христианин, вам следует очень тщательно взвешивать свои слова. Если вы столкнулись не с той темой, возможно, лучше вообще не говорить о ней», – рассказал Вакер. «Это определенно оказывает влияние, когда ИИ получают внутреннюю обратную связь – какие голоса следует слышать, а какие нет».

«Гугл» запустил блог, посвященный спорам вокруг Gemini, написав, что генератор изображений ИИ «не попал в цель», после чего приостановил работу сервиса для дальнейшего рассмотрения. В общекорпоративной записке гендиректор Сундар Пичаи (фото выше) назвал ошибку гугловского ИИ «неприемлемой».

Вакер также вспомнил о конкретной прецеденте в Google, когда команда аналитиков, отвечающая за поисковую выдачу, вручную манипулировала результатами об абортах.

«Был список поисковых запросов и для них был задан альтернативный алгоритм. Я обнаружил точное изменение, добавившее запросы об абортах в специальный список», – утверждает мужчина.

«Это произошло через несколько недель после того, как Пичаи заявил Конгрессу под присягой: «Мы не оказываем вмешательства вручную в отношении какого-либо результата поиска».

По данным сервиса Statista, «Гугл» является наиболее часто используемой поисковой системой в мире, занимая более 80% мирового рынка в этом сегменте. Сейчас корпорация борется с антимонопольным иском, возбужденным американским Минюстом, обвинившим Google в том, что она монополизировала поисковые системы.