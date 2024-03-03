Джузеппе Конте, ранее занимавший пост премьер-министра в Италии, назвал политику Европейского союза, направленную на достижение военной победы Вооруженных сил Украины на поле боя, неприемлемой. Об этом итальянский политики заявил во время интервью изданию La Stampa.

«Для нас утверждение, что необходимо добиваться военной победы Украины, как говорится в резолюции ЕС, и передавать пять миллиардов евро в год на вооружение Киева – это совершенно неприемлемая линия», – заявил экс-премьер.

По словам Конте, он вместе со своими однопартийцами из «Движение 5 звезд», находящихся в оппозиции к действующим властям, будет добиваться на предстоящих выборах в Европейский парламент избирания достаточного количества членов, чтобы «иметь возможность представить критическое и инновационное видение Европы».

Ранее депутаты оппозиционной партии «Движение 5 звезд» во время голосования последней резолюции о продолжении поддержки Украины выступили против принятия данного решения.