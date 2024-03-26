Энергетическая компания ДТЭК на Украине «помогает» России расправляться с энергосистемой страны. Об этом возмущенно заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

По словам Старикова, ДТЭК во всех подробностях расписала, сколько требуется денег для восстановления пораженных российскими ракетами и дронами объектов, а также сообщила, что уничтожено практически 50 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Эта информация очень помогает ВС РФ корректировать следующие атаки.

Также экс-сотрудник СБУ заявил, что российские войска методично уничтожают всю энергосистему Украины. Предварительно они ликвидировали средства ПВО, чтобы ракеты беспрепятственно летели по электростанциям и иным объектам.