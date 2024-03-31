Как минимум четыре ближайших месяца будут неимоверно тяжелыми для Украины, уверен бывший глава МИД Украины Павел Климкин. На телеканале «Рада» он пояснил, что главная проблема кроется в задержке западной военной помощи.

«Прекрасно знаем, что ближайшие плюс-минус четыре месяца могут стать если не критическими, то во многом определяющими Действительно ближайшие месяцы будут непростыми», — заявил экс-министр.

Он отметил, что именно из-за усложнения ситуации в стране президент Владимир Зеленский запустил волну новых перестановок. Противостояние с Россией якобы вышло на «новый уровень», поэтому требуется команда профессионалов.

Напомним, ранее Зеленский уволил с поста помощника президента своего соратника и основателя «Вечернего квартала» Сергея Шефира.