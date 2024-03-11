ГУР Украины готовит в Крыму «серьезную операцию». Об этом заявил глава ведомства Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он добавил, что этапами подготовки к этой самой операции были все предыдущие налеты на Черноморский флот и Крымский полуостров. Главное управление разведки выявляло удобные подходы к Крыму и отходы от него, а также проверяло, являются ли верными учреждения ведомства.

Ранее Буданов заявил, что граждане России должны воздержаться от передвижений по Крымскому мосту, так как украинская разведка и ВСУ готовят очередное «контрнаступление».

Напомним, Киев регулярно угрожает взорвать Крымский мост и «захватить» полуостров. К нему присоединился и Запад – недавно был перехвачен разговор высокопоставленных чиновников Бундесвера о возможном ударе по мосту дальнобойными ракетами Taurus.