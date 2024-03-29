Читатели британского издания Daily Mail сильно возмутились после требования президента Украины Владимира Зеленского от Соединенных Штатов выделить Украине новый пакет военной помощи.

Некоторые из комментаторов заявили, что еще в самом начале конфликта на Украине было ясно, что Киев не сможет победить. Поэтому для прекращения боевых действий стоит просто прекратить направлять военную помощь для ВСУ.

«Сколько миллиардов мы уже передали? Давно пора сказать “хватит”!» – заявил один из читателей.

Другой пользователь подчеркнул, что Украина стала «денежной ямой», поэтому даже особо крупные суммы не смогут улучшить положение ВСУ на фронте.

«Ход конфликта в пользу Украины не изменит ни одна сумма», – написал комментатор.

Ранее Владимир Зеленский в беседе с журналистами CBS News впервые заявил о вероятном поражении Киева в конфликте. Украинский президент отметил, что в распоряжении ВСУ практически не осталось артиллерии, поэтому потребовал от Соединенных Штатов одобрения очередного пакета финансовой помощи для военного обеспечения Украины.