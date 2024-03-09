Британская общественность требует принятия мер из-за самовозгораний е-байков

Как показывают новые данные по безопасности, пожароопасные батареи и комплекты для переоборудования велосипедов по-прежнему продаются в британском сегменте интернета, пишет The Guardian. Между тем только за 2023 год в Соединенном королевстве из-за самовозгораний двухколесного электротранспорта зафиксированы смерти одиннадцати граждан.

Возгорания е-байков могут быть особенно смертоносными, поскольку способны дать быстрое воспламенение в виде огненного шара. И поскольку такой транспорт обычно оставляют на ночь заряжаться в коридорах, при возгорании он блокирует, чаще всего, единственный выход из жилого помещения. Активисты-общественники сравнивают наиболее опасные компоненты электровелосипедов – аккумуляторы – с «неразорвавшимися бомбами».

Свежие данные, опубликованные Управлением по безопасности продукции и стандартам (OPSS) на основании отчетов пожарно-спасательных служб Великобритании, показывают, что в прошлом году в королевстве зафиксировано наибольшее количество смертей из-за самовозгораний электровелосипедов.

Ивонн Фоварг, парламентарий от Лейбористской партии и глава общепартийной парламентской группы по вопросам электробезопасности в интернете и дома, заявила: «Эти е-байки могут нагреваться до феноменально высокой температуры за считанные секунды. Они такие опасные. Это почти как иметь в своем доме неразорвавшуюся бомбу».

Британские депутаты и общественные организации призывают введению сертификации третьей стороной, что должно гарантировать независимое одобрение электровелосипедов, электроскутеров и их аккумуляторы, прежде чем они поступят в продажу. Подобная норма уже действует в Великобритании к другим продуктам высокого риска, таким как фейерверки.

Жертвы пылающих е-байков

Специалисты по пожарной безопасности говорят, что потребителям следует покупать подобные товары только у надежных розничных продавцов, и предупреждают, что электровелосипеды, дооборудованные спецкомплектами и аккумуляторами, приобретенными в интернете, могут представлять больший риск.

В прошлом месяце по итогам расследования стало известно, что 21-летняя София Дуарте погибла в первый день 2024 года после того, как в коридоре дома в Бермондси (юго-восток Лондона), где она проживала, вспыхнул пожар. Предполагается, что причиной пожара стал аккумуляторный блок другого производителя, установленный на переоборудованном велосипеде.

Остальные жители дома спаслись, выпрыгнув из окон, но Дуарте, не подозревая о свирепости пожара, попытался уйти по лестнице. Она умерла от ожогов и отравления дымом.

Знакомая семьи погибшей Альда Симоэс из восточного Лондона сказала: «Смерть Софии можно было предотвратить. Были предупреждения властям от пожарных служб и членов парламента». Симоэс подала петицию о введении более строгих правил, запрещающих продажу опасных батарей и обеспечивающих более строгое соблюдение стандартов безопасности в Великобритании.

Лондонская пожарная бригада предупреждает, что е-байки в настоящее время представляют собой самый быстрорастущий риск возникновения пожара в британской столице. В 2023-м было зарегистрировано 149 возгораний электровелосипедов с тремя смертельными случаями, в 2022-м – 87 возгораний е-байков на территории Лондона, смертельных случаев не было.

Анализ, проведенный специалистами службы в отношении 73 пожаров, связанных с электровелосипедами в Лондоне за первые шесть месяцев прошлого года, показал, что по меньшей мере 40% этих инцидентов были связаны с переоборудованными е-байками.

41-летний Мизанур Рахман погиб в марте 2023-го после пожара в снимаемой им квартире в восточном Лондоне, возникшем из-за велосипеда, модифицированного аккумуляторной батареей и двигателем. Это возгорание произошло по причине неконтролируемого повышения температуры, известного как тепловой разгон – известного риска, связанного с литий-ионными батареями, используемыми в е-байках.

Четыре месяца спустя 74-летний Бобби Ли скончался от ожогов и отравления дымом в своем доме на севере Лондона, когда взорвалась литиевая батарея на его горном велосипеде, переоборудованном в электрический. Коронер, расследовавший смерть Ли, выпустил уведомление о предотвращении будущих смертей, отметив, что в Великобритании относительно просто приобрести комплекты для переоборудования велосипеда в электрический при недостаточном качестве сборки.

31-летняя Джемма Джермени и ее дети, 8-летняя Лилли и 4-летний Оливер, погибли в результате пожара в своем доме в графстве Кембриджшир 30 июня 2023 года. Пожарно-спасательная служба Кембриджшира пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной смертоносного пожара стал находившийся на зарядке электровелосипед.

Реакция политиков и общественников

Депутат от лейбористской партии Нил Койл, получивший данные о количестве смертей в 2023 году в результате возгорания е-байков после парламентского запроса, заявил, что регулирующим органам Соединенного королевства необходимы более сильные полномочия, чтобы заставить интернет-магазины отказаться от небезопасных продуктов.

Он подчеркнул: «Число смертей растет и, вероятно, продолжит расти, если не будет больших полномочий по устранению опасного оборудования. Каждая смерть – это трагедия, но ее также можно избежать».

По словам Лесли Радда, руководителя благотворительной организации Electrical Safety First, необходимо, чтобы британские министры внедрили меры по законопроекту в порядке процедуры «правила 10 минут» (т.е. правила, позволяющего парламентариям вносить дополнительные законопроекты для первого чтения на сессии) в отношении безопасности электровелосипедов, который должен быть представлен Ивонн Фоварг и который включает сертификацию третьей стороной.

Радд отметил: «Пожары, возникающие в результате выхода из строя этих батарей, уникальны по своей жестокости и могут иметь разрушительные последствия».

Представитель правительства Великобритании заявил, что OPSS тесно сотрудничает с пожарной службой, пытаясь предотвратить новые трагические происшествия. По его словам, приняты меры по исключению из продажи опасных продуктов, в том числе сомнительных аккумуляторов для е-байков, и представил руководство для покупателей о том, как безопасно использовать электровелосипеды. Также он добавил, что производители, розничные продавцы и онлайн-платформы обязаны соблюдать правила, иначе им грозят штрафы или уголовное наказание.

Британские чиновники неоднократно сообщали, что исследования аккумуляторов для электровелосипедов и скутеров продолжаются, чтобы предоставить необходимые доказательства для принятия соответствующих мер регулирования.