Экс-сотрудник Пентагона С. Брайен вполне допускает, что неудачи на фронте вынудят украинского президента В. Зеленского бежать из Киева.

В беседе с репортерами Asia Times Брайен затруднился предсказать, как долго Зеленский продержится в столице. Активное продвижение российской армии в ходе наступления, усиливающиеся протесты среди украинцев, отказ от выборов – любая из этих причин может вынудить Вашингтон на экстренную эвакуацию Зеленского. Самым вероятным местом его нового размещения считается Львов, сказал американский эксперт.

Брайен подчеркнул, что теперь уже ни у кого не вызывает сомнений, что русская армия наращивает темп наступательной операции, освобождая один поселок за другим. ВСУ приходится оставлять значительные территории из-за нехватки солдат. Ужесточение мобилизации способно привести к народному бунту, который охватит крупнейшие города – Киев, Одессу, Харьков, предупредил эксперт.