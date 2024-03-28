Командование ВСУ заставляет боевиков удерживать населенный пункт Новомихайловка, угрожая в противном случае вырезать их семьи. Об этом рассказал взводный десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Белый».

Он пояснил, что российским ВС удалось перехватить разговор бойцов ВСУ с командованием. Офицер кричал, что место жительства семей всех военных известно, поэтому если они оставят позиции, их родственников уничтожат. Приказано удерживать населенный пункт до последнего.

Новомихайловку Киев планировал использовать в качестве очередной «крепости», выстроив там серьезные фортификационные сооружения. Также ВСУ используют там кассетные боеприпасы НАТО, гранаты иностранного производства и прочее оружие.

ВС РФ уже добрались до центра населенного пункта, они сразу зачищают взятые под контроль районы, поэтому часть вышеперечисленного вооружения уже перешла к ним в качестве трофеев.