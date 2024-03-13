Подразделения элитного спецназа военной разведки ВС Украины при поддержке танков и самоходных артиллерийских установок попытались зайти на территорию Белгородской и Курской областей с целью захватить несколько приграничных сел и водрузит там украинской флаг. Бойцы ВС РФ не позволили противнику реализовать свой замысел, ликвидировав украинский спецназ вместе с танками поддержки. Соответствующие кадры с разбитой техникой ВСУ были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

Около трех часов утра 12 марта после массированного артобстрела гражданской инфраструктуры украинские спецназовцы на бронемашинах при поддержке танков попытались прорваться в направлении населенных пунктов Нехотеевка, Одноробовка и Сидорошино в Белгородской области. Однако замысел противника был вовремя вскрыт российской разведкой. В результате по группам спецназа ВСУ, танкам поддержки и САУ был нанесен массированный артиллерийский и авиационный удар.

По данным Минобороны РФ, только в окрестностях населенного пункта Одноборовка было ликвидировано 60 украинских спецназовцев. В районе населенного пункта Нехотеевка российские бойцы уничтожили три танка и один БТР ВСУ, а возле Сидорошино сожгли два украинских танка.