Российские бойцы поделились подробностями того, как подбили под Авдеевкой первый американский танк Abrams. Командование ВСУ так берегло дорогой и «визитный» танк американской армии, но оказалось, что горит он не хуже остальных боевых машин, рассказывает военкор Первого канала Д. Толмачев.

Военкор напомнил, что о поставках американских танков было известно ранее, однако только для прикрытия панического бегства украинских солдат из Авдеевки командование решило все-таки пожертвовать дорогими машинами.

Командир разведывательно-ударного взвода 15 Александрийской мотострелковой бригады с позывным Коловрат признался, что был даже слегка разочарован. Не ожидали, что два года Abrams буде добираться до Украины, 20 минут «повоюет», а российским бойцам хватит 4 минут, чтобы его сжечь.

Коловрат сообщил, что американские танки никто не ожидал увидеть, но разведчики засекли движение тяжелой машины, передали координаты. Первым сбросом в кормовую часть танк остановили. Он задымился. Второй удар нанесли под башню, запалив БК. «Ну и всё… Он просто сгорел», констатировали бойцы. Для уничтожения хваленого американского «монстра» российским бойцам хватило дрона-камикадзе и снаряда РПГ.