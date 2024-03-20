Подразделения ВС РФ, находящиеся на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции, получили партию инновационных маскировочных костюмов производства компании HiderX. Об этом в своем материале со ссылкой на представителя компании-производителя сообщает информационное агентство ТАСС.

По его словам, первую партию «костюмов-невидимок», снижающих заметность для оптических приборов противника в темное и светлое время суток, получили бойцы одного из спецподразделений, находящихся в зоне боевых действий. За счет использования современных материалов костюм позволяет эффективно маскировать бойца от приборов наблюдения, работающих в ИК-диапазоне.

«Новый костюм подходит для групп, осуществляющих долгие переходы, в том числе и по труднопроходимой местности, а также выполняющих задачи в городской застройке», – заявил представитель компании HiderX.

Маскировочный костюм нового поколения обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет особой структуры ткани и обработки ее специальным составом. Таким образом достигается эффект «размытости» силуэта для наблюдателя.