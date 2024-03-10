Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил ту самую РСЗО Vampire чешского производства, из которой ВСУ обстреливали Белгород. Telegram-канал «Два майора» раскрыл подробности.

Авторы сообщили, что уничтожили «вурдалака» военнослужащие 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа «Вега». Именно они использовали «Ланцет», который расправился с «Вампиром».

Украинские террористы задействовали реактивную систему залпового огня Vampire для атаки на Белгород 15 февраля. Они применяют именно эти РСЗО для обстрела приграничных регионов России, так как их сложно обнаружить. Чешская установка мобильная и очень быстрая, поэтому некоторое время боевикам ВСУ удавалось уходить от расплаты.

Новосибирские спецназовцы бригады «Вега» в прошлом году удостоились ордена Жукова, который вручается за героизм и самоотверженность подразделений на поле боя. Вручал награду бойцам президент РФ Владимир Путин.