Добровольческий батальон ВС РФ «БАРС-13» участвует сейчас в боевых действиях под Артемовском. При этом ему противостоят не только украинские боевики, но и иностранные наемники.

Несмотря на это, бойцы батальона уверены, что на их стороне стратегическое превосходство над противником.

«Необязательно превосходим, но мы-то деремся за свое. Они наемники, а мы добровольцы. Мы за свое деремся. А уже много раз было сказано: один свободный человек, который защищает свое, сильнее десятерых, которые дерутся за деньги», – пояснил командир одной из рот с позывным «Шурин».

Бойцы рассказали, что над их позициями всегда «грязное» небо, так как противник постоянно запускает разведывательные и ударные беспилотники. Всегда можно попасть под удар, покидая артиллерийскую позицию. Но несмотря на это расчет круглосуточно бьет по врагу, справляясь с опасностью.