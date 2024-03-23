ЕС должен продолжать помогать Украине, однако граждане Евросоюза не пойдут «умирать за Донбасс», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — пояснил он, комментируя высказывания некоторых политиков о необходимости ввести войска НАТО на Украину.

Под «некоторыми» скрывается в первую очередь президент Франции Эммануэль Макрон, который первым допустил отправку своих войск в зону боевых действий. Он также высказался в том духе, что относительно помощи Украине у его страны нет никаких «красных линий».

Макрона поддержали только в Прибалтике. Но даже несмотря на это, он заявил, что пока все же рано исключать возможность прямого противостояния между НАТО и Россией.