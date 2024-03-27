Генпрокуратура России по обращению руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина инициировала процедуру признания певицы Аллы Пугачевой физлицом, исполняющим функции иностранного агента.

Об этом рассказал сам Бородин, выразив надежду, что дело будет доведено до логического завершения. Также он отметил, что генеральная прокуратура уже связалась с Минюстом, чтобы закрепить статус иноагента за Примадонной.

Бородин напомнил заявление Пугачевой о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию», сделанное в ответ на обращение к ней певца Стаса Михайлова. Впрочем, исполнительница и ранее не особо стеснялась в выражениях, в оскорбительной форме высказываясь о россиянах.

Кроме того, она никак не отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле», что не осталось незамеченным.