Дрон-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции попал точно по самоходной артиллерийской установке Zuzana 2. Видео охваченной пламенем САУ, сделанное боевиком ВСУ, опубликовал тг-канал «Ботинок военкора».

Отмечается, что словацкие самоходки оснащаются принадлежностями для ликвидации возгорания в кабине, однако на этот раз они не помогли. На записи хорошо видно, как пламя и дым вырываются из салона САУ.

Артиллерийская установка выгорела полностью, скорее всего, после удара «Ланцета» сдетонировал боекомплект. Дроны-камикадзе часто применяются российскими военными на передовой для уничтожения вооружения и техники ВСУ.

Напомним, ранее стало известно об использовании ВС РФ ракеты с «хитрой траекторией» полета, которая уничтожила самоходную артиллерийскую установку KRAB польского производства.