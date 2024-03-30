Российский военнослужащий с позывным «Соловей» попал под удар вражеской бомбы. Его накрыло взрывов в блиндаже, однако боец выжил в столь жуткой ситуации, рассказал военный корреспондент RT Влад Андрица.

Боец один остался в подорванном бомбой блиндаже и провел там почти 24 часа. У него не было связи, чтобы сообщить о себе. Но в итоге все обошлось благополучно.

Также «Соловей» рассказал об еще одном эпизоде, когда авиабомба накрыла блиндаж, но не взорвалась.