Российский военнослужащий с позывным «Соловей» попал под удар вражеской бомбы. Его накрыло взрывов в блиндаже, однако боец выжил в столь жуткой ситуации, рассказал военный корреспондент RT Влад Андрица.
Боец один остался в подорванном бомбой блиндаже и провел там почти 24 часа. У него не было связи, чтобы сообщить о себе. Но в итоге все обошлось благополучно.
Также «Соловей» рассказал об еще одном эпизоде, когда авиабомба накрыла блиндаж, но не взорвалась.
«Мы сидим кушаем, пьём чай, я сижу на стуле. Телевизор смотрим. И просто хлопок и удар. Я прихожу в себя, не пойму ничего, вся комната в пыли. Если бы был разрыв, нас бы не нашли вообще. Это был авиаудар, сильно спланированный. Настолько мы их (противников — Discover24.ru) там закошмарили. У них опять ничего не получилось», — сообщил военный.